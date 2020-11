Nestas eleições, nos orgulhamos do recorde de mulheres trans eleitas

Nestas eleições municipais, ao menos 16 pessoas trans, sendo 12 delas mulheres, foram eleitas para as câmaras municipais. Os dados, atualizados na manhã desta segunda-feira (16), são Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e representam um aumento de 87,5% em relação às eleições de 2016. Um recorde e tanto!

Em São Paulo (SP), maior colégio eleitoral do Brasil, três pessoas trans vão ocupar cadeiras do Legislativo Municipal, sendo que dois deles, Erika Hilton e Thammy Miranda ficaram entre os dez mais votados da cidade.

Vale destacar que Erika ficou com o título de mulher mais vereadora mais votada. “ Mulher preta e trans eleita a vereadora mais votada da cidade! Feminista, antirracista, LGBT e do PSOL. A primeira da história! Com mais de 50 mil votos. Obrigada!”, escreveu Erika, no Instagram.

Confira a lista de mulheres trans eleitas:

Thabatta Pimenta (Pros) – Canauba do Dantas (RN)

Linda Brasil (Psol) – Aracaju (SE)

Duda Salabert (PDT) – Belo Horizonte (MG)

Maria Regina (PT) – Rio Grande (RS)

Lins Roballo (PT) – São Borja (RS)

Benny Briolly (Psol) – Niterói (RJ)

Erika Hilton (Psol) – São Paulo (SP)

Carolina Iara, Bancada Feminista (Psol) – São Paulo (SP)

Kará (PDT) – Natividade (RJ)

Filipa Brunelli (PT) – Araraquara (SP)

Isabelly Carvalho (PT) – Limeira (SP)

Anabella Pavão (Psol) – Batatais (SP)

Paulette Blue (PSDB) – Bom Repouso (MG)

Titia Chiba (PSB) – Pompeu (MG)

Regininha Lourenço (Avante) – Araçatuba (SP)

Dandara Felícia (Psol) – Juiz de Fora (MG)

