Marina Silva, Simone Tebet e Ana Moser: Lula anuncia novos ministros

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta quinta-feira (29) os 16 nomes e cargos dos ministros que ainda estavam pendentes, confirmando a entrada no governo de duas ex-presidenciáveis, Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento, e Marina Silva (Rede), que retorna ao Ministério do Meio Ambiente; e também a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, no Esporte.

Marina Silva, Simone Tebet e Ana Moser são alguns dos nomes escalados para o ministério do novo chefe do Executivo. Com isso, Lula traz uma lista com 11 ministras e baterá recorde da gestão Dilma. Confira aqui um resumo sobre das mulheres que farão parte do futuro governo. São elas:

Os últimos 16 ministros anunciados são:

Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias, general da reserva

Secretaria de Comunicação: Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal

Agricultura: Carlos Fávaro (PSD-MT), deputado federal

Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes, governador do Amapá

Pesca: André de Paula (PSD-PE), deputado federal

Previdência: Carlos Lupi, presidente nacional do PDT

Cidades : Jáder Filho, presidente do MDB do Pará

Comunicações : Juscelino Filho (União-MA), deputado federal

Minas e Energia : Alexandre Silveira (PSD-MG), senador

Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira (PT-SP), deputado federal

Esportes: Ana Moser, medalhista olímpica no vôlei

Meio Ambiente: Marina Silva (Rede-AC), ex-ministra e deputada federal eleita

Planejamento: Simone Tebet (MDB-MS), senadora

Turismo : Daniela do Waguinho (União-RJ), deputada federal

Povos Indígenas: Sônia Guajajara, líder indígena

Transportes: Renan Filho (MDB-AL), ex-governador e senador eleito

O presidente eleito anunciou também que o deputado José Guimarães (PT-CE) será líder do governo na câmara. Já o senador Jaques Wagner (PT-BA) será o líder do governo no Senado. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será líder do governo no Congresso.

Lula já havia anunciado a cantora Margareth Menezes como ministra da Cultura, Fernando Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino no Ministério da Justiça, José Múcio Monteiro na Defesa e Mauro Vieira nas Relações Exteriores.