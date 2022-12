Posse de Lula em 2023: confira data, horários e como assistir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 39º presidente eleito do Brasil, e o 26º vice-presidente Geraldo Alckmin tomarão posse no próximo domingo (1), em Brasília. A cerimônia será marcada por diversos eventos, incluindo shows de artistas nacionais na Esplanada dos Ministérios, o clássico desfile de posse e a passagem da faixa presidencial para o novo presidente da república.

Em paralelo, ocorre o Festival do Futuro, festa que comemora a posse de Lula. O evento começará a partir das 11h e tem apresentações gratuitas de artistas renomados. A organização do evento vem sendo preparada pela futura primeira dama, Janja Lula, em parceria com um time integrado à equipe de transição recepcionada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Horários e como assistir

O senado divulgou o cronograma oficial da posse do novo chefe do Executivo. A cerimônia de abertura terá início às 13h45, no horário de Brasília, com a chegada de convidados, chefes de Estado e governo. Às 14h20 o presidente deve chegar acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin. Logo depois, Lula sairá em carro aberto da Catedral de Brasília em direção ao Congresso (percurso que dura aproximadamente 10 minutos). Confira:

13h45 – Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso Nacional;

Lista de artistas que farão apresentações no ‘Festival do Futuro’

O ‘Festival do Futuro’, que acontecerá durante a posse de Lula, terá a participação de inúmeros artistas, incluindo Pabllo Vittar e Maria Rita. Veja a lista:

Aíla

Alessandra Leão

Almério

BaianaSystem

Chico César

Daniel Ganjaman

Duda Beat

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jaloo

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kaê Guajajara

Kleber Lucas

Lirinha

Luedji Luna

Lukinhas

Leonardo Gonçalves

Leoni

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

MC Rahell

Odair José

Otto

Pabllo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Rogéria Holtz

Salgadinho

Tereza Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Urias

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Onde assistir a posse de Lula

Diversos canais de TV aberta irão transmitir a cerimônia, como a TV Globo, o SBT e a TV Bandeirantes. Para quem desejar acompanhar pela internet, será possível acessar a transmissão por streamings como o Globoplay. Os sites oficiais das emissoras televisivas também irão exibir o evento.

Ainda não há informações sobre a transmissão via Youtube.