Governo Lula terá secretaria LGBTQIA+

O futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá, pela primeira vez no país, uma secretaria LGBTQIA+, dentro do organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, conforme informou Silvio Almeida, futuro ministro da pasta. Almeida disse que a secretaria “está criada”, após o cantor Lulu Santos, um dos jurados do reality show The Voice, pedir ao presidente eleito a criação de um órgão específico no Executivo para tratar dos direitos dessa comunidade. Durante a semifinal do programa, exibida na noite de terça-feira (27), o cantor lembrou que o “Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas LGBTQIA+” e que isso “envergonha a alma dos brasileiros”.

“Eu queria lembrar ao novo ministro da Justiça que o nosso país segue sendo o que mais mata pessoas LGBTQIA+. E que talvez nesse novo Ministério da Justiça coubesse uma secretaria para cuidar desse assunto”, disse o cantor.

Relatórios e levantamentos de diferentes instituições comprovam que a violência contra essa população aumentou de 2020 para 2021. Os dados do Observatório de Mortes e Violência contra LGBT no Brasil, divulgado em maio deste anos, mostram que, em 2020, foram 237 mortes. Em 2021, 316. A organização Transgender Europe (TGEU), que monitora dados de instituições trans e LGBTQIA+ comprova que, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, o Brasil liderava o ranking de assassinatos de pessoas trans, com 125 homicídios. Já a Associação Nacional de Travestis e Transexuais registrou 175 assassinatos em 2020, uma alta de 41% em relação ao ano anterior.

Citado por Lulu Santos, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, concordou, no Twitter, com a proposta do artista e disse que conversaria com Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, sobre a questão. Foi quando Almeida declarou: “A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido Lulu Santos. Eu e o ministro Flávio Dino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+.”

A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido @LuluSantos

Eu e o Ministro @FlavioDino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+ https://t.co/TAyFoXuN6S — Silvio Almeida (@silviolual) December 28, 2022