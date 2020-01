O retorno de Saturno vai pegar você e não tem para onde fugir

Na astrologia, existem fases individualizadas que só são possíveis conhecer a partir da análise do mapa astral de cada um. Já outras, como o Retorno de Saturno, não tem jeito: TODO MUNDO VAI SOFRER (JUNTO), como diria Marília Mendonça.

Antes de entrar em pânico, vamos só deixar algumas coisas claras:

O planeta Saturno é aquele pai rigoroso que, por mais que não pareça, só quer o seu bem. Com ele vale o jargão “ah, não vai aprender pelo amor? Então, vai aprender pela dor”.

No fundo, o objetivo dele é colocar cada um de nós no caminho certo, na trilha do que a gente veio fazer aqui na Terra. Por isso, quando você está chegando aos 30, que é mais ou menos o tempo que ele demora para fazer uma volta no Sol e ficar no ponto exato do seu nascimento, começam a acontecer certos “incidentes” para cada um encontrar seu rumo.

Fez tudo ~certinho~? Talvez os efeitos sejam quase imperceptíveis… Ou não… Para um completo entendimento, vale ouvir com atenção o episódio do Bem Bruxonas desta semana.

Além disso, lá pelo dia 7 de outubro, é hora de receber uma Lua Crescente, que fala sobre colocar coisas em prática, em Capricórnio. E o que isso significa, Brasil? Não tem mais desculpa para não colocar em prática todos aqueles planos que você adiou tanto tempo. O Universo não esquece e vai mandar todos os boletos atrasados, amiga!

Mas nem tudo é drama, não, viu?! Algumas boas notícias devem pintar por aí.

No último bloco, rola aquele momentinho de responder as dúvidas das ouvintes e, se você curte cristais, vale ouvir até o fim! Ah, e se você tiver alguma questão, é só mandá-la para bembruxonas@gmail.com (de preferência, mande o seu mapa astral também!).

