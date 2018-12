Xuxa pede desculpas aos fãs ao falar de João de Deus: “Envergonhada”

Xuxa Meneghel usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para falar sobre as denúncias de assédio envolvendo João de Deus. A apresentadora gravou um vídeo em seu Instagram falando sobre ter conhecido o médium durante uma gravação para a Rede Globo – que não foi ao ar – e que foi enganada por achar que ele seria uma boa pessoa.

No vídeo, a rainha dos baixinhos ainda pediu desculpas aos fãs e se disse “envergonhada”.

“Tô aqui pra falar do João de Deus. Quero dizer para vocês que o conheci. Fui lá fazer uma gravação, que não foi ao ar na Rede Globo. O conheci e tive um carinho muito especial por ele, gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente, eu me engane. E me enganei feio. Então, ‘tô’ vindo aqui pra pedir desculpa a vocês, porque eu já divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que estou até um pouco envergonhada com tudo isso”, disse no vídeo.

A artista também aproveitou o depoimento para falar sobre o caso e suas vítimas. “Falando em vergonha, queria que vocês também entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer pra todas vocês, mulheres que passaram por isso, que eu estou com vocês. Eu sinto muito, muito mesmo. Muito, de verdade. Um beijo a todas vocês. E, por favor, se tiverem mais mulheres, denunciem. Porque pessoas como essa e outras tem que paga por isso”, finalizou.

Em menos de uma hora, o vídeo já contava com mais de 170 mil visualizações. Confira:

Além de Xuxa, outras celebridades se pronunciaram sobre João de Deus, como a apresentadora Oprah Winfrey. Quando esteve em 2012 no Brasil, a apresentadora norte-americana esteve com o médium. Após as denúncias, Oprah retirou do ar o vídeo da entrevista que fez com ele. Em nota oficial, Oprah afirmou que espera “que a justiça seja feita”.

Alessandra Maestrini, Gloria Perez, Maria Cândida, Aguinaldo Silva, Alice Wegmann, Fernanda Lima e Camila Pitanga foram alguns dos famosos que também falaram sobre o caso. Confira:

E esses guias espirituais que se aproveitam das carências de suas discípulas, hem? Primeiro foi o tal de Prem Baba, agora o João de Deus… Se fosse um médico ou um dentista, já estava preso. Mas como os tais guias espirituais são de outro plano… Fica por isso mesmo? — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) December 8, 2018

