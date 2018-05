WhatsApp vai permitir que usuário silencie membros de grupos

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, é uma das ferramentas mais usadas pelos internautas e tem incrementado suas funcionalidades. O aplicativo já vem mudando algumas funções com relação aos grupos: já existe um método que permite rebaixar os privilégios de administrador de um membro. Agora, o criador do grupo, ao dar avisos importantes na conversa, não precisará mais ficar torcendo para que todos os participantes respondam ou visualizem rápido.

A ideia é que essa nova função permita silenciar todos os participantes para dar um recado, de acordo com o WABetaInfo, especialista em descobrir novos recursos do WhatsApp antes do lançamento. Quando o modo estiver ativado, apenas os administradores do grupo poderão enviar mensagens, facilitando que todos os participantes visualizem.

Por ainda estar sendo desenvolvido, ainda não se sabe quais são os limites da nova ferramenta. Por exemplo, essa função pode ser um tempo limite de silenciamento, assim como em grupos comuns a opção vai de algumas horas até 1 ano.

Não foi divulgado, por enquanto, quando o WhatsApp disponibilizará a nova atualização. Segundo o WABetaInfo, será muito em breve, previsto para este mês.

