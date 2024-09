Jeremy Allen White é flagrado aos beijos com colega de “The Bear”

O protagonista de The Bear, Jeremy Allen White, foi visto aos beijos com Molly Gordon, seu par romântico na série, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (25). O flagra chamou atenção porque aconteceu no mesmo dia do aniversário da cantora Rosalía, agora ex-affair do ator.

A notícia foi repercutida na imprensa nacional com imagens dos artistas trocando beijos e abraços afetuosos próximos do carro da atriz.

Na série, Jeremy interpreta um chef de cozinha com uma renomada carreira, mas que herda um restaurante e tenta transformá-lo em meio a conflitos familiares e profissionais. Além disso, ele se relaciona com Claire Dunlap, interpretada por Molly.

Ao sair das telas para o mundo real, esse romance pegou os fãs de surpresa. Ano passado Jeremy estava se envolvendo com Rosalía. Eles foram vistos pela primeira vez em outubro de 2023 e, desde então, muitas imagens dos artistas andando de mãos dadas passaram a circular na internet.

