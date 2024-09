Maggie Smith, atriz de Harry Potter, morre aos 89 anos

A atriz inglesa Maggie Smith, renomada por seus papéis icônicos na saga Harry Potter e no seriado Downton Abbey, faleceu nesta sexta-feira (27) aos 89 anos. A notícia foi confirmada pela família da atriz por meio de um comunicado oficial publicado nesta manhã à imprensa. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Dame Maggie Smith. Ela partiu em paz no hospital, cercada por amigos e familiares. Ela deixa dois filhos e cinco netos, que estão desolados com a perda de uma mãe e avó extraordinária”, declararam seus filhos, Toby Stephens e Chris Larkin.

Ao longo de 69 anos de carreira, Maggie acumulou mais de 50 prêmios por suas performances memoráveis em filmes e séries de TV. Entre os destaques está o papel da professora Minerva McGonagall na saga de filmes Harry Potter, no qual permaneceu no papel da bondosa professora de magias ao longo de 10 anos. Ela também interpretou a perspicaz e milionária Violet Crawley, no seriado Downton Abbey, escrito por Julian Fellowes, de 2010 a 2015.

Maggie foi duas vezes premiada com o Oscar: em 1969, como Melhor Atriz pelo longa The Prime of Miss Jean Brodie, e em 1978, como Melhor Atriz Coadjuvante por California Suite.

Ainda em comunicado, a família de Maggie agradeceu aos fãs pelas homenagens e a equipe médica do Hospital Chelsea and Westminster, em Londres, onde a atriz passou os seus últimos dias de vida. Eles ainda sugeriram “privacidade”após a publicação do comunicado.

