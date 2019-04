Vestida de noiva, mulher invade casamento de ex para pedir perdão

Uma cerimônia de casamento ganhou tons novelescos após ser invadida por uma mulher vestida de noiva. O episódio aconteceu na China e rendeu um vídeo que se tornou viral no país.

Ex-namorada do noivo, a mulher teria invadido a cerimônia no momento em que o casal estava prestes a selar a união com um beijo. Ajoelhada diante do ex, ela implora para que ele a perdoe e lhe dê uma segunda chance. É possível ouvi-la gritar “Foi minha culpa”.

“Nós temos uma inesperada situação aqui”, diz o mestre de cerimônias que conduzia o evento. Na tentativa de salvar a cerimônia, ele ainda cita um provérbio chinês: “Se você perguntar à vida o que o amor é, ela dirá que é devotar sua vida a outro alguém.”

Enquanto isso, o surpreso noivo tenta se desvencilhar e acalmar sua atual companheira, que observa a cena com claro incômodo. Mas ele não tem sucesso e logo ela abandona o altar, bastante irritada.

Após a viralização do vídeo, usuários do Weibo, a maior rede social chinesa, se manifestaram criticando o comportamento da ex-namorada. “Não destrua o relacionamento alheio para satisfazer sua própria obsessão”, escreveu um deles. Outro comentou: “É por isso que não se pode manter amizade com um ex.”

Confira o vídeo: