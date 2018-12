Se você está achando este verão muito quente, já pode se preparar: vem mais calor por aí! A estação mais quente do ano, que começa oficialmente em 21 de dezembro, deve vir com temperaturas acima da média histórica no Brasil.

De acordo com a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE), o aquecimento é consequência da formação do fenômeno El Niño, que também vai impactar os regimes de chuvas em boa parte do Brasil.

Segundo as previsões feitas, a média histórica de temperatura máxima em todo o Brasil é de 31.5°C no trimestre (dezembro, janeiro, fevereiro). Esse é o valor que deve ser superado no período.

O fenômeno El Niño, conforme explicam os meteorologistas, ocorre quando há o aquecimento das águas superficiais da porção equatorial do Oceano Pacífico. O vapor d’água mais quente altera os padrões de ventos, causando a variação na distribuição e intensidade das chuvas e na temperatura.

Para as próximas semanas, o destaque continua para as temperaturas elevadas, com máximas ficam em torno dos 40°C no noroeste do Paraná, no Mato Grosso do Sul, oeste paulista, sul do Mato Grosso e no Rio de Janeiro.

E, consequentemente, com o calor vem a chuva. De acordo com os técnicos do CPTEC-INPE, deve chover mais que o normal no sul do país, especialmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já no norte, as precipitações terão redução, principalmente no norte do Pará, no Amapá e em Roraima.

