Tatuagem é principal pista da polícia para prender Paulo Cupertino

A Polícia Civil de São Paulo afirmou que já possui pistas que podem levar à prisão de Paulo Cupertino Matias. O homem é o principal suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele no último domingo (8).

Segundo a corporação, o foragido possui tatuagens nos antebraços com a frase “marginal… sempre marginal”. Policias saíram em busca de Paulo com fotos do comerciante.

A filha Isabela, que era namorada de Rafael Miguel, diz que o fato de o pai ainda estar solto aumenta sua tensão.

“Eu preciso chorar e aceitar, porque estou com a sensação de que ele vai voltar. Eu não quero esquecer, mas não quero remoer. Eu só quero ter paz. A situação é extremamente dolorosa e triste. Está me tirando do eixo.”