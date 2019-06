Homem é confundido com assassino de Rafael Miguel e sofre ameaças

Coincidências infelizes têm tirado o sono do funcionário público José Paulo Cupertino. Não apenas seu nome é muito parecido com o de Paulo Cupertino, suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais, mas ambos compartilham ainda uma desconcertante semelhança física.

A série de similaridades fez com que José Paulo recebesse ameaças nas ruas e na internet, ao ponto de temer sair de casa. Ele afirma não conhecer o suspeito e muito menos saber de qualquer ligação familiar.

O funcionário público foi avisado pelos próprios filhos, que perceberam a confusão nas redes sociais. Para tentar cessar as acusações, seus familiares estão divulgando imagens de alerta.

Mas, por via das dúvidas, José Paulo decidiu mudar o visual e apagar todas as fotos de seu perfil no Facebook. “As pessoas compararam a minha foto, uma foto antiga. Quando eu vi a primeira coisa que fiz foi cortar o cabelo”, contou em entrevista à Record TV.

