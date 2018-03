A cantora Rihanna, 30 anos, se pronunciou na quinta-feira (15) sobre um anúncio ofensivo feito pelo Snapchat, em que era feita uma piada com a violência doméstica sofrida por ela em 2009. O cantor Chris Brown, seu namorado na época, a espancou. Na propaganda interativa, o aplicativo pergunta se a pessoa prefere “estapear a Rihanna” ou “socar o Chris Brown”.

Em seu Instagram Stories, Rihanna soltou um comunicado condenando o anúncio:

“Agora, Snapchat. Eu sei que vocês já sabem que não são meu app favorito que existe por aí. Mas eu estou tentando entender qual foi o ponto com essa bagunça! Eu adoraria chamar isso de ignorância, mas eu sei que vocês não são tão idiotas! Vocês gastaram dinheiro para animar algo que traria de forma intencional vergonha para vítimas de violência doméstica e ainda fizeram piada com isso!!! Isso não é sobre os meus sentimentos pessoais, porque eu não tenho muitos deles… Mas por todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado e especialmente aqueles que ainda não passaram por isso ainda… Vocês nos decepcionaram! Vocês deveriam se envergonhar. Joguem todas as suas desculpas fora.”