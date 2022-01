Após perder o filho, Sinead O’Connor é internada por tentativa de suicídio

Sinead O’Connor — cantora irlandesa conhecida por hits mundiais como “Nothing Compares 2 U” — precisou ser internada após a morte do filho, Shane O’Connor, de apenas 17 anos. O adolescente estava em observação em um hospital psiquiátrico de Tallaght por conta de um severo quadro depressivo, mas acabou fugindo. O seu corpo foi encontrado em Wicklow, na Irlanda. Através de postagens já deletadas nas redes sociais, Sinead afirmou que deseja “seguir” o menino. Confira o que a artista disse:

“Resolvi seguir meu filho. Não adianta viver sem ele. Tudo o que eu toco, estrago. Só fiquei para ele. E agora, ele se foi. Destruí minha família. Meus filhos não querem me ver. Sou uma pessoa de m*rda. E todos vocês só pensam que sou legal porque posso cantar. Não sou. Não mereço viver e todos que me conhecem estarão melhor sem mim. Lamento todo o mal que causei”, escreveu Sinead em um momento de crise.

Logo em seguida, a cantora pediu desculpa aos seguidores e anunciou a entrada no hospital: “Estou com a polícia agora a caminho do hospital. Lamento ter chateado a todos. Estou perdida sem meu filho e me odeio. O hospital vai ajudar um pouco. Mas vou encontrar Shane. Isso é apenas um atraso”, continuou.

Em meio ao desabafo, a artista também denunciou o sistema de saúde da Irlanda e a instituição em que o filho estava internado: “Estou ciente de que falhei com meu filho, ao lado de Tusla, do HSE e do Estado Irlandês. Todos nós falhamos com ele. Bem-vindo à Irlanda”, declarou.

Antes de deletar as publicações, Sinead avisou que iria dar um “corte” em quem dissesse que o seu filho estava em paz: “Como alguém sabe disso? Posso afirmar que o rosto dele permaneceu aflito durante todos esses meses. Nenhuma diferença”, finalizou. Veja as publicações originais: