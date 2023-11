Shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro começarão mais tarde

A T4F, produtora da turnê The Eras da Taylor Swift no Brasil, informou que as próximas apresentações da cantora no Rio de Janeiro terão início uma hora mais tarde, começando às 20h30. A artista de abertura, Sabrina Carpenter, agora se apresentará no primeiro horário, às 19h30, ao invés do horário anteriormente divulgado de 18h25.

A empresa aconselha que o público chegue mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio. A notícia vem após o adiamento da apresentação Swift, que estava programado para sábado no estádio Nilton Santos. Isso aconteceu por conta da intensa onda de calor na capital fluminense, que registrou um recorde de temperatura anual atingindo 43,8°C, marcando o valor mais alto desde 2008. A sensação térmica alcançou 59,7°C.

Nas redes sociais, viralizam vídeos de fãs revoltados com o descaso da artista em adiar o show com o estádio lotado. Além do descontentamento de não poderem assistir à cantora, eles relataram também dores físicas decorrentes de queimaduras de segundo grau. No Engenhão, local dos shows, foi colocada uma estrutura metálica com a exposição solar que resultou nisso, segundo o público.

A T4F optou por colocar placas de metal no chão das pistas do Estádio Nilton Santos. Fãs já estão RELATANDO que sofreram QUEIMADURAS de SEGUNDO GRAU ao cair na plataforma. Gostaríamos de entender onde isso se encaixa como uma boa opção em um calor com sensação termina de 60°. pic.twitter.com/hPNpyT79JI — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 19, 2023

Imagens e reclamações tem tomado conta do Twitter, tanto que neste domingo (19), o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a criação de um canal exclusivo para denúncias de irregularidades relacionadas ao show de Taylor Swift no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, ocorrido na sexta-feira.

Com a morte de uma fã e mais de 1.000 pessoas desmaiarem, os relatos incluem a exposição dos fãs a um calor extremo e alegações de proibição de acesso à água durante o evento. No dia do primeiro show da turnê, a sensação térmica no Rio atingiu 59.3°C, estabelecendo um recorde que foi superado no dia seguinte.

A Era Tour, até o momento, está sendo marcada por notícias bem preocupantes que nos fazem refletir sobre como o esquema de shows precisa ser repensado no Brasil por conta das mudanças climáticas, causadas pelo aquecimento global.