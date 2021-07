Olimpíadas: Brasil estreia com goleada e recorde de Marta

A data oficial de início dos Jogos Olímpicos de Tóquio é nesta sexta-feira (23), mas a seleção brasileira de futebol já fez sua estreia na manhã desta quarta-feira (21).

Aliás, que estreia, viu? As jogadoras golearam e equipe da China com cinco gols. Debinha, Andressa Alves, Bia Zaneratto e Marta foram as responsáveis por balançar a rede. Do outro lado do campo, a goleira Bárbara também brilhou em grandes defesas, assim como o resto do time dirigido por Pia Sundhage.

A vitória na estreia, que já é tradição na história da seleção nas Olimpíadas, ainda foi palco para uma marca importante da capitã Marta. A atacante se tornou a primeira jogadora a fazer gol em cinco edições dos jogos. Além disso, ela está prestes a encostar na maior artilheira do torneio, sua colega de modalidade Cristiane Rozeira. Apenas dois gols separam as brasileiras deste recorde.

Marta também protagonizou um momento de respeito ao grupo, mostrando o verdadeiro significado do espírito olímpico. Ela, que é a batedora oficial de pênaltis na equipe, deu oportunidade para a Andressa Alves bater a cobrança no segundo tempo, que não desperdiçou a chance e balançou a rede. “Aqui não tem vaidade”, disse Marta após a partida.

O próximo jogo da equipe será no sábado (24) contra a Holanda.