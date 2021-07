Atletas norueguesas de handebol de praia são multadas por uso de short

Por mais que estejamos no século 21, os desafios enfrentados pelas mulheres nesta sociedade sexista ainda são recorrentes e assustadores. Prova disso foi o fato das atletas da seleção norueguesa de handebol de praia terem sido punidas por conta do uniforme que escolheram usar.

A Federação da modalidade recebeu uma multa no valor de 1,5 mil euros, aproximadamente 9,3 mil reais, por conta de um short usado pelas jogadoras.

Tradicionalmente, o esporte é praticado com uma espécie de biquíni na parte de baixo. No entanto, as atletas da Noruega não se sentem confortáveis com a peça, por isso optam pelo modelo mais preservado, no estilo short.

Segundo a organização da partida, a punição ocorreu porque as peças “não faziam parte do [uniforme] pré-estabelecido pelo torneio”. A Federação norueguesa foi alertada antes da partida, mas decidiu pagar a quantia da multa como forma de apoio às jogadoras.

“Isso deveria ser uma escolha livre dentro de um padrão definido. A coisa mais importante é que as atletas se sintam confortáveis usando seus uniformes”, disse Kare Geir Lio, presidente da federação. Com esse episódio, a Federação Internacional de Handebol analisará as normas e os questionamentos feitos pelas atletas.