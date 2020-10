Marta será homenageada com estátua em museu da Seleção

Atualizado em 6 out 2020, 19h23 - Publicado em 6 out 2020, 20h30

Depois de Pelé, finalmente chegou a vez da Rainha do Futebol ter sua estátua no museu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nos últimos dias, Marta foi visitada pela equipe responsável pela criação da escultura para que tivesse suas medidas tiradas. Em tamanho real, a peça irá representá-la em uma pose escolhida pela própria jogadora.

Além de Marta, Zagallo também ganhará uma versão em estátua. As duas esculturas irão ladear a de Pelé no salão do Museu da Seleção Brasileira, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Estima-se que 50 artesãos irão trabalhar na confecção das obras, cuja inauguração ainda não possui data prevista por causa da pandemia do coronavírus. A CBF prepara também uma nova ala no museu destinada a retratar a história e os feitos do futebol feminino.

