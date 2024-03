São Paulo vai ganhar 1º restaurante oficial do Bob Esponja do mundo

Em abril, São Paulo receberá o primeiro restaurante oficial do Bob Esponja do mundo. O espaço de mais de mil metros quadrados, localizado no bairro do Itaim Bibi, contará com três operações gastronômicas: loja, espaço kids e capacidade para 254 pessoas.

O primeiro andar será dedicado a uma hamburgueria com 144 lugares. Lá, atividades imersivas serão oferecidas todas as noites. Já o segundo andar trará o “Lounge do Holandês Voador”, uma área exclusiva com capacidade para 40 clientes e um menu especial de entradas e bebidas.

Ainda no segundo andar, os visitantes poderão se deliciar com um menu temático desenhado pela chef Heaven Delhaye (a mente por trás dos restaurantes D’Heaven, Nonna Per Heaven e duas unidades do Heaven Cucina, localizados no Rio de Janeiro).

Espaço kids trará a ‘Casa da Sandy’

A famosa ‘Casa da Sandy’ fará parte de um dos espaços kids do local, localizado no mezanino. A ideia é que as crianças possam explorar a residência e o universo da única esquilo-fêmea a viver no mar.

Projeto foi idealizado pela Paramount Global

De acordo com a Paramount Global, o intuito é levar os visitantes ao mundo de Bob Esponja Calça Quadrada e seus amigos, com uma hamburgueria projetada para quem sempre quis visitar a Fenda do Biquíni. Com mais de 50 restaurantes temáticos, esta unidade fará parte da divisão Paramount Location-Based Entertainment & Experiences, que busca aproximar o consumidor através de experiência imersivas em cruzeiros, resorts, parques aquáticos, musicais e shows.