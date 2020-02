Ricardo Boechat morre em acidente em São Paulo

O jornalista Ricardo Boechat morreu em São Paulo nesta segunda-feira (11), aos 66 anos. Ele voltava de um evento em Campinas quando o helicóptero caiu no Rodoanel. A informação foi confirmada pelo governo do estado. Outras duas pessoas morreram na queda da aeronave, informou o Corpo de Bombeiros. Eles seriam o piloto e o copiloto.

Um caminhão também foi atingido no acidente e o motorista do veículo foi socorrido. O desastre aconteceu na altura do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido Rodovia Castelo Branco.

Ricardo Eugênio Boechat nasceu em Buenos Aires em 13 de julho de 1952. Passou pelos principais jornais do país e atuou como diretor de jornalismo da Band. Trabalhava atualmente como âncora da BandNewsFM e do Jornal da Band. Ganhou três prêmios Esso por sua atuação na área. Na manhã desta segunda, Boechat falou em seu programa matinal no rádio sobre a sucessão de tragédias no país, como Brumadinho, e no ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Ele deixa a viúva, Veruska Seibel Boechat, e seis filhos.