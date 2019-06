Recorde: Marta se torna a maior artilheira em Copas do Mundo

O Brasil venceu a Itália nesta terça-feira (18), com placar de 1 a 0. O gol feito por Marta em uma cobrança de pênalti na metade do segundo tempo não apenas levará nossa Seleção Feminina às oitavas de final, mas também marcou a quebra de um recorde no mundo do futebol.

Marta agora é ninguém menos que a maior artilheira em Copas do Mundo, com um saldo de 17 gols em 19 partidas. Antes, o título pertencia ao atacante alemão Miroslav Klose, com 16 gols em 24 jogos. Tendo uma média de 0,89 gols por partida, Marta supera – a nível nacional –, Pelé, que é dono de uma média de 0,85.

Mas esse não é o primeiro recorde que a rainha do futebol quebra nessa Copa do Mundo Feminina. Na última semana, ela se tornou a primeira a golear em cinco edições diferentes do torneio. Ela estreou na competição em 2003, com apenas 17 anos, e participou de todas as Copas desde então.

E, claro, é sempre bom lembrar que ela superou também Messi e Cristiano Ronaldo, sendo seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo.

