Em Manaus, um professor de matemática de 61 anos está sendo acusado de assédio após passar a mão sobre o corpo de uma aluna do oitavo ano no Colégio Militar da Polícia Militar, no bairro Parque das Laranjeiras. O homem foi detido. Outras nove alunas foram prestar depoimento e registraram mais três boletins de ocorrência.

O jornal O Tempo descobriu ainda que o professor tem diversos boletins de ocorrência contra ele. O primeiro é de 2013, por falsidade ideológica. Depois, mais quatro por assédio em 2017 e 2018. No final do ano passado, um grupo de alunas foi ao jornal denunciar o professor por propor para diversas alunas aumentar notas em troca de sexo. Na época, o professor negou as acusações.

As investigações serão feitas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente.