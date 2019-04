Panini lança álbum de figurinhas da Copa do Mundo feminina

A Panini, fabricante oficial dos álbuns da Copa do Mundo da Fifa, lançou a edição do Mundial feminino deste ano, na sexta-feira (26). A edição contém as 24 seleções e uma página especial dedicada às 9 cidades sede.

A fabricação do álbum da copa feminina não acontece em todos os países, mas o Brasil já recebe as edições femininas desde a Copa de 2011. Por isso, a edição de agora é a terceira.

O álbum não terá apenas figurinhas das jogadoras. Nele existem conteúdos especiais sobre os estádios dos jogos, além de informações históricas e recordes sobre a Copa do Mundo, como qual é o time com mais time e quem são os últimos vencedores.

A edição deste ano também traz homenagens e curiosidades sobre lendas do futebol feminino. E é claro que Marta não poderia ficar de fora desse time. A brasileira foi eleita seis vezes melhor do mundo e recebeu uma homenagem especial no álbum.

As bancas de jornal já estão vendendo as unidades do álbum da Copa do Mundo da Fifa. O valor é de R$ 8,90 para o livro ilustrado e R$ 2,50 o envelope.

