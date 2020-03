Na estreia do Brasil no Torneio da França, zero a zero com a Holanda

A seleção feminina de futebol estreou hoje no Torneio Internacional da França contra a poderosa Holanda, atual vice-campeã mundial. A competição, que é uma iniciativa da Federação Francesa de Futebol (FFF), é um torneio novo e amistoso, que reúne quatro seleções do “top 10” mundial. Os jogos servem de preparação para os Jogos Olímpicos de 2020, que acontecem em Tóquio.

No jogo de hoje a Holanda era a favorita no duelo e de fato dominou boa parte da partida. A goleira Aline foi substituída no segundo tempo por Natascha, que fez sua estreia na seleção e foi o grande destaque do jogo por mostrar segurança e não deixar o ataque holandês finalizar as jogadas.

Com esse resultado, o Brasil mantém a invencibilidade sob o comando da técnica Pia Sundhage, com seis vitórias e três empates em nove amistosos.

No sábado (7), o Brasil vai enfrentar a França.