Três mulheres da mesma família foram mortas em casa no RJ

Três mulheres da mesma família, sendo duas adultas e uma adolescente, foram baleadas dentro de casa nesta quarta-feira (25) no bairro Vila Centenário, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Segundo informações da Polícia Militar, os corpos foram identificados como Andressa Soares Lima, 20 anos, Ingrid Rocha de Souza, 19 anos, e Stéfani Rocha Moraes, 15 anos. Ingrid e Stéfani eram irmãs e primas de Andressa.

De acordo com a PM, a suspeita é de que o crime seja um caso de feminícidio, já que o responsável pelos disparos foi um homem que invadiu o imóvel. Além das mulheres, uma criança de quatro anos e uma idosa, que não se feriram, também estavam na casa.

Moradores da região revelaram aos investigadores que o assassino era ex-namorado de uma das vítimas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) é responsável pelo caso.

