Mulher de Mauro Naves se pronuncia sobre punição do marido na Globo

Patrícia Naves, mulher do jornalista esportivo Mauro Naves, se pronunciou sobre a punição que o marido recebeu da Globo após se envolver no caso Neymar. A modelo Najila Trindade acusa o atacante de estupro. A emissora resolveu afastar Naves e o caso foi exposto no Jornal Nacional.

Em entrevista ao TV Fama, exibido na noite de segunda-feira (17) pela Rede TV!, Patrícia contou que a família está sofrendo muito com a situação.

“Para mim é muito difícil falar. Acho que ninguém deveria passar o que o Mauro está passando. Eu preferiria não falar, mas não posso. A dor que todos nós da família estamos passando, não desejaria ao meu pior inimigo. Tenho certeza que Deus é maior que tudo. O meu marido é um homem sério, 32 anos de profissão dedicados ao trabalho, de um coração enorme. Estou chocada com a repercussão que isso tomou em função de uma pessoa que simplesmente não fez nada”, afirmou ela.

A atriz ainda defendeu o marido, afirmando que não vê problema em ele ter fornecido o número do pai de Neymar para a defesa de Najila. “Forneceu a partir do momento em que ele ligou para o pai do Neymar e perguntou se poderia dar o telefone. Qual o problema de você dar um telefone de uma pessoa com autorização da outra?”.

Patrícia ainda revelou que só ficou sabendo da punição por meio do anúncio do Jornal Nacional, feito por William Bonner. O apresentador afirmava que o objetivo do jornalista era obter a reportagem exclusiva sobre o caso. Segundo ela, Mauro não vê razão para a punição.

“Mauro se mantém firme na questão do que o que ele fez foi correto e a gente tem certeza disso. Mas o sofrimento da família e o que ele está passando em consequência disso, eu não desejo ao inimigo. Tenho certeza da honestidade do meu marido, podem procurar, não vão achar nada”, desabafou.

Entenda o caso

O repórter esportivo Mauro Naves, 59 anos, foi afastado das funções na Rede Globo por uma conduta considerada indevida pela Rede Globo durante o caso Neymar. Na nota, compartilhada ao vivo no Jornal Nacional por William Bonner, a emissora declarou que foi uma decisão de comum acordo.

De acordo com o jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV, o afastamento de Mauro Naves de suas funções na Globo não foi totalmente exposta na nota lida ao vivo por Bonner no JN. Naves, segundo fontes, teria sido o intermediador de uma tentativa de acordo entre Neymar Jr. e o advogado de Najila Trindade. Ao contrário do que foi informado pelo telejornal, ele não pretendia dar um furo de reportagem, mas sim abafar o escândalo.

