Afastamento de Mauro Naves causa climão entre jornalistas da Globo

Mauro Naves, repórter esportivo da Rede Globo, foi afastado de suas funções por se envolver no caso Neymar. Em nota compartilhada ao vivo no Jornal Nacional por William Bonner, a emissora comunicou a decisão.

De acordo com o texto, Mauro compartilhou os contatos do pai do jogador, Neymar da Silva, com os ex-advogados da brasileira que o acusa de estupro. O objetivo era obter reportagem exclusiva sobre o caso.

Segundo o site Notícias da TV, a decisão repercutiu muito mal entre os jornalistas da casa. Isso porque, em troca de um furo jornalístico, muitos teriam feito o mesmo.

Nos corredores da Globo, as conversas são de que a cúpula pegou pesado demais. A direção da casa teria se irritado com o fato de Mauro não ter reportado seu envolvimento no escândalo aos seus superiores. Mauro está há 31 anos na casa e é um dos principais nomes do jornalismo esportivo do país. A avaliação é de que ele não merecia a ‘bronca’ em rede nacional.

Bonner informou, na nota, que a Globo só soube do envolvimento do jornalista porque o pai de Neymar procurou a emissora para corrigir uma informação.

Escândalo no futebol

Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusou o jogador Neymar de estupro, falou pela primeira vez sobre o caso ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT, na noite da última quarta (5).

Na mesma noite, um vídeo passou a circular na internet. Nele, a mulher agride o jogador e ele pede para ela parar. “Mas eu vou te bater. Sabe por que eu vou te bater? Por que você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha”, ela diz. Ele levanta em direção a ela, e os dois saem de cena. Neymar nega as acusações.