Em depoimento, Neymar diz que deu tapas a pedido de Najila

“O único desejo que eu tenho agora é que esse caso acabe mais rápido possível”, disse. Neymar depôs para a delegada Juliana Bussacos das 15h40 às 18h36.

Bussacos mostrou ao jogador o laudo do exame de corpo de delito indireto feito pelo IML. O exame foi feito a partir do relatório médico particular que Najila Andrade, a modelo que o acusa, entregou à polícia. O documento não atesta se houve estupro, mas indica lesões no corpo da mulher.

Neymar negou que tenha feito sexo sem consentimento, mas confirmou que deu tapas em Najila a pedido dela. Ela teria ainda posado para Neymar mostrando as nádegas.

O jogador disse também que bebeu apenas uma dose quando a encontrou pela primeira vez e que ela teria dito que o amava e que queria se casar. “Como ela pode me amar se nem me conhecia direito?”, questionou Neymar à delegada.

Ele negou que tenha feito sexo sem camisinha e que, após usar, jogou o preservativo no vaso sanitário.

Sobre o segundo encontro, o jogador afirmou que Najila o chamou para ir a uma balada, mas passou a agredi-lo e por isso foi embora. Segundo ele, em momento nenhum ela disse ter sido estuprada. Ela dizia que tinha ficado sozinha e que ela não era mulher de ficar sozinha.

Ao fim, o jogador se mostrou abalado e disse que passa pelo pior momento de sua vida e que nenhuma lesão se compara a isso. Falou que tem uma irmã, mãe e um filho de 7 anos, que não pode ir à escola porque os amigos dizem que ele é filho de um estuprador.