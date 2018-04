Mulher é esfaqueada por marido em shopping do Rio de Janeiro

Andressa S. dos Santos levou pelo menos dez facadas dentro do Shopping 45, localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira (12). O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram que o agressor tentou golpear Andressa quase 30 vezes, enquanto pessoas que passavam no corredor tentam defendê-la.

A delegada titular da 19ª DP (Tijuca), Cristiana Bento, informou ao G1 que o agressor, Jonny Neves dos Santos, é marido da vítima. Parentes disseram, em depoimento, que o casal se separou há duas semanas e que ele agredia Andressa constantemente. A Polícia Militar confirmou que um oficial conseguiu deter o agressor, que será indiciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil com o agravante da vítima ser mulher. A pena prevista é de 30 anos de prisão. Uma equipe do Corpo de bombeiros socorreu Andressa e a levou ao Hospital Municipal Souza Aguiar.