10 motivos para amar Richarlison, o camisa 9 da seleção brasileira

Não há dúvidas de que Richarlison foi o grande nome do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, tendo sido o responsável pelos dois gols (lindos, aliás!) da partida contra a Sérvia. Mas não é apenas isso que explica o recente furor pelo camisa 9: para além do esporte, ele é uma pessoa cativante, que não tem medo de se posicionar e que, claro, também já protagonizou memes famosos. Para conhecer melhor o craque, destacamos 10 motivos pelos quais estamos apaixonados por ele.

Black Lives Matter e causas sociais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Podemos afirmar que Richarlison é o jogador mais politizado do Brasil. Em maio, quando George Floyd Jr. foi assassinado por um policial nos Estados Unidos, o jogador se posicionou para apoiar o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em português). Na ocasião, ele postou uma caricatura do norte-americano acompanhado de João Pedro, adolescente que foi baleado por policiais durante uma ocupação em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O apoio a causas importantes não parou por aí: o atacante também já cobrou diversas vezes o fim das queimadas no Pantanal e se pronunciou pedindo justiça por Mariana Ferrer, blogueira que acusa o empresário André de Camargo e Robson, ex-funcionário do jogador Fernando, de estupro.

Homofobia? Também não!

Além dos temas acima, Richarlison também entrou na luta pelo fim da homofobia no futebol. “Não podemos ser uma bolha em relação ao mundo. (…) Todos precisam ser tratados com respeito e igualdade. Eu li uma carta enviada à imprensa por um jogador gay da Premier League dizendo que a situação dele afeta sua saúde mental e que ele tem medo de dizer aos companheiros, por medo de que fique pior. Não deveria ser assim”, afirmou ao site do Everton, clube pelo qual ele joga.

Em uma coletiva de imprensa da seleção, ele afirmou que deve seguir defendendo estas e outras causas relevantes: “Quando tiver uma causa importante eu sempre vou botar a cara, ainda mais jogando na seleção e na Inglaterra. Eu tenho essa visibilidade e sei que as autoridades olharão com carinho.”

Covid-19

Richarlison também usou as suas redes sociais diversas vezes para reforçar a importância da ciência no combate à pandemia de Covid-19. Pelo Twitter e Instagram, ele falou contra as fake news, defendeu o uso de máscaras e os protocolos de segurança e incentivou a vacinação. Sensato que fala, não é?

Ele “tem” uma onça

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Não, você não leu errado – mas não precisa se preocupar ou fazer uma denuncia ao IBAMA, prometemos: neste ano, Richarlison “adotou” uma onça-pintada chamada Acerola, que vive sob os cuidados da ONG Onçafari. Depois de conhecer o Pantanal em 2020, ele passou a defender ativamente o combate aos incêndios na região e acabou conhecendo o projeto que resgata grandes felinos.

E fala inglês, my friend!

I speak english my friend! pic.twitter.com/MRnsGZCvkb — Rene Silva 🇧🇷 (@eurenesilva) November 21, 2022

Mesmo que você não seja lá muito ligada em futebol, é provável que já tenha caído neste vídeo em algum momento. Nós, é lógico, amamos: ativista e bilíngue, meu bem!

Tem tatuagens divertidas (e estilosas)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

O camisa 9 da seleção tem seus desenhos favoritos tatuados no braço, mostrando que ele mantém viva a sua criança interior! Entre as tatuagens estão o Taz-Mania, o Goku, de Dragon Ball, o Chaves, o Coiote e o Pato Donald.

É pura alegria e ousadia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Não é difícil encontrar fotos e vídeos de Richarlison tocando pandeiro ou batucando. Sério, não mesmo: ele parece estar sempre animando os colegas de time com ritmos bem brasileiros. Afinal, quem não adora o combo pagode e futebol? Nada mais brasileiro.

Mas também gosta de uma provocadinha saudável

richarlison provocando os argentinos 😂 pic.twitter.com/fz51FB2Lep — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 ¹⁸⁹⁵ 🇧🇷(5-11) 🏆🏆🏆 (@dancrfx) August 7, 2021

Essa aqui, especificamente, foi direcionada aos argentinos durante as Olimpíadas de 2020.

Humildade, sempre

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

E, para finalizar, uma das maiores famas de Richarlison: a humildade, citada por amigos, jornalistas e colegas de elenco. De família pobre, ele saiu de Nova Venécia, no Espirito Santo, para jogar futebol e ganhou o mundo – mas sem mudar sua essência.

Somos fãs, e você?