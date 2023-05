Morre a cantora Tina Turner aos 83 anos

A cantoraTina Turner morreu nesta quarta-feira (24), aos 83 anos. A morte foi confirmada por um porta-voz da cantora ao site Sky News. Conforme um comunicado oficial, a artista morreu pacificamente na sua moradia em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça.

Detentora do título de “rainha do Rock ‘n’ Roll”, Turner foi uma das maiores cantoras de todos os tempos, com uma carreira marcada por sucessos como What’s Love Got to Do with It e (Simply) The Best.

Quem foi Tina Turner?