Morre a apresentadora e cozinheira Palmirinha aos 91 anos

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril”, diz a publicação original.

A trajetória da culinarista que fez história

Palmirinha Onofre, mais conhecida como Palmirinha, nasceu no dia 29 de junho de 1931 em Bauru, no estado de São Paulo. Palmirinha se tornou muito popular por sua participação em programas de televisão, onde apresentava receitas culinárias de maneira simples e carismática.

Ela ganhou destaque nacional como uma das participantes do programa “TV Culinária”, exibido nos anos 90. A cozinheira também teve seu próprio programa de culinária chamado “Programa Palmirinha”, que foi transmitido em diversas emissoras.

Além de sua carreira na televisão, ela também escreveu livros de receitas e participou de eventos e feiras gastronômicas. A apresentadora é conhecida por suas receitas tradicionais e dicas úteis na cozinha, conquistando uma legião de fãs ao longo dos anos.

Ela se tornou um ícone da culinária brasileira, sendo admirada por sua simpatia, sua habilidade na cozinha e sua capacidade de se conectar com o público. Sua trajetória é marcada pela paixão pela culinária e pela vontade de compartilhar seus conhecimentos com as pessoas. Palmirinha deixa três filhas/genros, seis netos e seis bisnetos.