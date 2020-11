Vítima de feminicídio, modelo morre em salão de beleza em SC

A modelo Daiana dos Santos da Silva, 27 anos, foi esfaqueada e morta nesta quinta-feira (25) em Blumenau, Santa Catarina. Daiana chegava ao salão de beleza, em que trabalhava, quando o crime aconteceu no estacionamento do estabelecimento. Logo após o ocorrido, o ex-companheiro da modelo foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

Além de modelo, Daiana também era hairstylest e usava suas redes sociais para divulgar seus trabalhos em cabelos crespos e cacheados. A chegada ao trabalho hoje foi feita de moto por volta das 9h da manhã, quando foi atacada. Em seguida, o suspeito teria usado outra moto para fugir do local.

Segundo as testemunhas, a modelo usava o capacete no momento em que foi esfaqueada. No atendimento feito pelo Corpo de Bombeiros, perfuração na região torácica foram identificadas em seu corpo, o que explica o quadro de hemorragia encontrada pelos socorristas do Samu também. A vítima faleceu no local.

A prisão do ex de Daiana aconteceu no bairro Tribess, também em Blumenau. Segundo o Uol, ele não ofereceu resistência durante a abordagem. “Ele foi abordado em sua residência, ao ver a guarnição policial já veio ao encontro”, disse o tenente Gassenferth, relações-públicas interino da PM de Blumenau.

