Menino rouba a cena no Vaticano

Durante um audiência geral no Vaticano, um menino argentino com autismo fugiu dos braços de sua mãe para brincar com ninguém menos que Papa Francisco. O caso aconteceu na última quarta-feira (28) e todos os presentes se divertiram com o ocorrido.

“Esse menino não pode falar, é mudo, mas sabe se comunicar”, disse o Papa para as 7 mil pessoas que estavam no local, depois que a mãe do garoto se desculpou e explicou que seu filho é autista.

Algumas fotos divulgadas do evento mostram como o menino brincou com as vestes de um guarda suíço e atrás da cadeira do Papa. A associação italiana Ants Onus, composta de pais com filhos autistas, estava presente na audiência na sala Paulo VI.

“Dê-me um beijo”, disse Francisco enquanto a mãe do menino corria ao palco para tentar pará-lo. O Papa disse à mãe para que ela o deixasse brincar. “É argentino, indisciplinado”, brincou o pontífice se dirigindo ao prefeito da Casa Pontifícia, Georg Gänswein.

“Todos deveríamos nos perguntar: ‘Sou livre? Sou livre diante de Deus?’. Todos deveríamos ter a liberdade de um menino diante de seu pai”, completou o Papa. “Peçamos graça para que esse menino fale”, pediu.

Confira o momento:

