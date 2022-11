Copa do Mundo 2022: descubra como é a torcedora de cada signo

Você sabia que a astrologia é capaz de influenciar a maneira em que nos comportamos durante os jogos da Copa do Mundo? Pode parecer exagero, mas não é. De acordo com Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, cada signo apresenta um comportamento diferente ao assistir as partidas de futebol.

Quem é de Escorpião, por exemplo, tende a ser mais explosivo e intenso. Virginianos seguem uma direção oposta, preferindo ser mais reservados e discretos durante a partida. Já os piscianos são os que mais adoram fazer promessas e apostas em nome de seus times do coração. Legal, né?

A seguir, você confere o perfil de torcida de cada signo nesta Copa do Mundo 2022:

Áries (21/03 a 20/04)

Por terem um espírito de liderança nato, Yara Vieira afirma que as arianas dominarão as torcidas na Copa, encabeçando ideias de onde assistir aos jogos e distribuindo as funções de cada um do grupo. “Por serem sinceras, explosivas e impacientes, não pouparão a seleção sobre as suas verdades. E aí, sai debaixo que podem vir insultos”, brinca a astróloga.

Touro (21/04 a 20/05)

Touro será um dos signos mais calmos durante os jogos. Isso porque os taurinos são mais pé-no-chão, evitando idealizações e falsas esperanças. Portanto, caso o time não esteja indo bem, eles continuarão pleníssimos.

“Este signo vai aproveitar cada jogo para reunir os amigos, pedir comida (óbvio) e, se possível, não sair de casa, pois a preguiça não deixa”, revela.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A energia comunicativa de Gêmeos definitivamente irá causar um grande impacto nesta Copa do Mundo. Comumente são aquelas pessoas que falam sem pensar, xingam, gritam e festejam sem limites. Além disso, conseguem reunir a galera e agitar a torcida com maestria.

“As geminianas torcem com tanta intensidade que o pós-jogo pode estar repleto de felicidade ou, caso o time perca, mergulhado em tristeza”, explica.

Câncer (21/06 a 22/07)

Cancerianas até podem torcer de forma intensa, mas ao contrário das arianas ou geminianas, tendem a guardar tudo para si. Frequentemente, este signo pode aparentar ser discreto ou silencioso, mas está vivendo um turbilhão de emoções internamente.

Contudo, aquelas que conseguem expressar os sentimentos durante os jogos podem demonstrar as reações mais surpreendentes: “Por serem dramáticas, podem exagerar tomando as dores da seleção”, alerta Yara. Ou seja: se ver alguém chorando compulsivamente em frente à televisão, pode apostar que é de Câncer!

Leão (23/07 a 22/08)

Segundo a astróloga do Astrocentro, a torcedora deste signo é a mais confiante e otimista do grupo. Mesmo que o resultado do jogo não esteja muito favorável, ela continuará acreditando na vitória e animando a galera.

“A leonina está sempre animada e depositando esperanças no time: torce, grita e levanta as vibrações. Discrição não é o seu forte”, aponta.

Virgem (23/08 a 22/09)

Virginianos são a elegância em pessoa: não gostam de muita gritaria, barulho e agitação. Claro, isso não significa que eles não estejam se divertindo. Porém, este signo prefere estar atento aos lances mais emocionantes da partida, aproveitando cada detalhe do que acontece em campo. “Por causa disso, serão os mais quietos do grupo, preferindo não demonstrar de primeira o que estão sentindo”, esclarece Vieira.

Libra (23/09 a 22/10)

A indecisão acompanha as librianas até mesmo na hora de assistir aos jogos da Copa: “Ela escolhe um time, mas tem outros reservas, caso o resultado seja ruim. Ou seja, Libra pode trocar de torcida dependendo do placar. Quanto mais glamourosa e bem colocada for a seleção, mais chances de ganhar a torcida deste signo”, aponta.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Não é à toa que Escorpião é considerado o signo mais intenso do zodíaco: extremamente apaixonado, farão questão de saber todos os passes de bola, prestando muita atenção nas jogadas e faltas. “E não queira expulsar alguém do time… Aí as coisas podem ficar bem feias”, brinca a especialista.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Amantes de uma boa festa, a época de Copa é perfeita para as sagitarianas. Para elas, não há nada melhor do que se divertir em bares e estar rodeada de amigos. “Sagitário comemora com muita paixão quando seu time do coração vence, mas também pode chorar, xingar e até mesmo dar risada ao assistir uma derrota”, afirma.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se tem um signo que odeia perder, é Capricórnio. Semelhante às virginianas — que não gostam de bagunça, barulho e muvuca —, preferem ficar no canto da festa esperando a conclusão do jogo. Não se engane: capricornianas torcem com todo o coração. Porém, o medo da derrota as faz querer comemorar apenas após o resultado, já que odeiam sofrer com os lances da partida.

Aquário (21/01 a 18/02)

Divertida, hilária e diferenciada: a torcedora aquariana costuma alegrar todos os lugares que frequenta. Por isso, prefere assistir aos jogos em lugares animados como bares, festas ou até mesmo no próprio estádio (caso tenha a chance).

Contudo, por acharem que estão sempre certas, as nascidas em Aquário frequentemente entram em conflitos: “É normal vê-las discutindo, brigando ou até xingando a televisão porque ouviram algo ‘errado’ do comentarista”, diz.

Peixes (19/02 a 20/03)

Sensíveis e sonhadores por natureza, os piscianos são daqueles que fazem inúmeras promessas e apostas de que seu time será campeão. Mas claro, por serem extremamente emotivos, acabam desabando em lágrimas caso uma derrota aconteça.