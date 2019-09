Meghan Markle fará discurso sobre violência de gênero na África do Sul

Meghan Markle e o príncipe Harry terão 10 dias para fazer uma visita real ao continente africano. Assim que chegar à Cidade do Cabo com o esposo, a duquesa de Sussex, 38 anos, fará um discurso sobre violência de gênero na África do Sul.

O país, que possui uma taxa de feminícidio cinco vezes maior do que a média global, passou por uma série de assassinatos de mulheres nas últimas semanas. A estudante Uyinene Mrwetyana, de 19 anos, foi uma das vítimas estuprada e espancada até a morte por criminosos.

Segundo o Daily Mail, o discurso de Meghan com essa temática é necessário e esperado. “Seria estranho para eles não abordar no clima atual, dado o quanto de seu programa oficial, particularmente o da duquesa, é sobre mulheres e questões femininas”, revelou uma fonte ao jornal.

Em comunicado oficial, o palácio explicou a programação do casal da Família Real durante a viagem à África do Sul. “Harry e Meghan começarão sua turnê em um município da Cidade do Cabo, onde os membros da realeza assistirão a um workshop que ensina as crianças sobre seus direitos, autoconsciência e segurança e que oferece aulas de autodefesa e treinamento de capacitação feminina para jovens meninas da comunidade”, dizia a nota.

Já o príncipe Harry, 35 anos, também encontrará uma unidade militar britânica que está trabalhando ao lado dos guardas florestais locais para ajudar a combater a ameaça do comércio ilegal de animais silvestres no Malawi.

Sobre o pequeno Archie, filho de Meghan e Harry, o Palácio de Buckingham revelou que o bebê também acompanhará os pais na viagem. Porém, ele deve ficar com a avó materna em Joanesburgo.

