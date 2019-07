Mari Palma reaparece na Globo, mas é ignorada por Ana Maria

Um dia após ter sido oficialmente anunciada como apresentadora da CNN Brasil, Mari Palma reapareceu como repórter do Mais Você nesta terça-feira (23), mesmo depois de ter saído da TV Globo.

Palma realizou uma matéria sobre a relação de jovens com o dinheiro e conversou com alguns endividados. No entanto, ao chamar a reportagem, Ana Maria não citou o nome da jornalista: “Fomos dar uma volta nas ruas para saber como os jovens estão lidando com a questão do dinheiro”, falou apenas. Normalmente, Ana Maria citava o nome da repórter antes de chamar a reportagem.

Mari Palma no Mais Você

Mari Palma e Phelipe Siani foram anunciados como apresentadores do canal de notícias, que deve ir ao ar no segundo semestre deste ano. A jornalista trabalhou na Globo por 11 anos e comemora a nova etapa profissional.

“Se um dia me dissessem que eu seria apresentadora da CNN, eu jamais acreditaria. Não tenho nem roupa pra isso! Brincadeiras de lado, não vejo a hora de botar a mão na massa e fazer parte desse projeto que eu já sinto tanto orgulho”, disse em nota divulgada pelo canal.

De acordo com a CNN, a “a contratação de Mari e Siani faz parte da estratégia da CNN Brasil de atrair também a audiência do público jovem em todas as plataformas de exibição de conteúdo do canal”. Ela e o namorado comandarão programas diários no canal e em outras plataformas.

