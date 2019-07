Phelipe Siani pede demissão e deixa Globo após oito anos de casa

O repórter Phelipe Siani deixou a Globo nesta sexta-feira (12). A saída foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora, que informou que o profissional pediu demissão.

Segundo o portal UOL, o jornalista de 34 anos anos comunicou seu desligamento da Globo no início da noite de sexta (12), em um grupo de WhatsApp exclusivo para jornalistas da emissora. Ele ainda não divulgou a demissão ao público.

Natural de Santos (SP), Phelipe trabalhava desde setembro de 2011 na Globo, em São Paulo. Ele tornou-se repórter especial, participando de todos os telejornais locais de São Paulo e de rede nacional, além de programas como Fantástico e Globo Rural. No Jornal Nacional, Siani passou a ser apelidado de “Bonner“, pela semelhança com o apresentador e editor-chefe do telejornal.