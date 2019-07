CNN Brasil anuncia contratação de Mari Palma e Phelipe Siani

Mari Palma e Phelipe Siani serão apresentadores na CNN Brasil. A emissora anunciou nesta segunda-feira (22) a contratação dos jornalistas, que deixaram a TV Globo na semana passada para comandarem programas diários no canal e nas demais plataformas.

A contratação da dupla faz parte da estratégia da CNN Brasil de atrair também a audiência do público jovem em todas as plataformas de exibição de conteúdo do canal. A credibilidade de ambos e o estilo informal despertaram o interesse de milhões de telespectadores e seguidores, fazendo com que eles conquistassem o reconhecimento do público.

“Ser um dos âncoras do maior canal de notícias do mundo é algo que me desperta um frio na barriga, fundamental para os desafios que o jornalismo tem daqui pra frente”, revela Phelipe Siani.

“Se um dia me dissessem que eu seria apresentadora da CNN, eu jamais acreditaria. Não tenho nem roupa pra isso! Brincadeiras de lado, não vejo a hora de botar a mão na massa e fazer parte desse projeto que eu já sinto tanto orgulho”, destaca Mari Palma.

