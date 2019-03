Michel Temer foi preso na manhã desta quinta (21) pela força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. De acordo com informações do repórter João Batista Jr., de VEJA Gente, a prisão do ex-presidente deixou a família em estado de choque.

Marcela Temer estava na residência do casal, em Alto de Pinheiros, no momento da prisão. Norma Tedeschi, sogra de Temer, está em Paulínia, mas viajará a São Paulo para dar suporte à filha.