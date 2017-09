Um homem foi preso na última quarta-feira (20) após a esposa descobrir que ele abusava sexualmente da enteada em Jundiaí, no interior de São Paulo. A menina de 12 anos foi questionada pela mãe sobre virgindade e respondeu “foi o seu marido”. O infrator estuprou a criança dos 8 anos 11 anos de idade.

A mãe abordou a vítima sobre assunto após perceber mudanças em seu comportamento, informa o G1. Ela pensava que a filha estava namorando escondido. “Minha filha estava com uma rebeldia muito esquisita, por isso comecei a desconfiar que havia algo de errado”, diz. “Um dia resolvi questionar se ela ainda era virgem, e ela disse ‘foi o seu marido'”, contou chorando.

Leia mais: Em 75% dos casos de estupro, o autor do crime é próximo à vítima

No começo, a mulher achou que era mentira, já que o padrasto demonstrava comportamento normal ao lado das crianças. O inquérito foi aberto após o homem se apresentar à delegacia, então a menina passou por exame de corpo delito e os abusos sexuais foram comprovados.

Diante da confirmação, ela se separou do marido, saiu de casa com os outros dois filho e foi morar com sua irmã. A menina de 12 anos vem recebendo acompanhamento psicológico.