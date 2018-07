Mãe conta que filho a estuprou na frente de criança de 11 anos

“A violência sexual aconteceu de diversas formas possíveis e imagináveis, todos os atos sexuais presenciados por uma criança de 11 anos de idade”, disse a delegada. Segundo a polícia, a mulher teria fugido com os filhos do Alagoas há três anos. Na delegacia, ela disse que se mudou para Pernambuco para proteger o filho, que estava envolvido em crimes.

Entenda o caso

O acusado havia estuprado a própria mãe na frente da irmã de 11 anos no bairro São Sebastião, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a mulher procurou a polícia e revelou que o filho aparentava estar sob efeito de drogas durante o ocorrido. Conforme a vítima, ela teria pedido para que ele fizesse silêncio, então ele ameaçou a mulher com uma faca, imobilizou e praticou o estupro.