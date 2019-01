“Negraiada vai morrer”: Mackenzie expulsa aluno por vídeo racista

“Os trâmites institucionais foram cumpridos e o aluno foi expulso, receberá todos os documentos quanto aos créditos cumpridos. A instituição não coaduna com atitudes preconceituosas, discriminatórias e que não respeitam os direitos humanos”, afirmou a universidade em nota.

Em outubro, época em que o caso veio à tona, o Mackenzie disse que iria suspender o estudante e abrir um processo disciplinar para apurar o caso. Alunos da universidade, no entanto, não concordaram com as medidas e realizaram protestos pedindo medidas mais severas contra Pedro.

O coletivo negro Afromack, que encabeçou os protestos, publicou um texto comemorando a decisão.

“Agradecemos todos que endossaram a luta, que compareceram aos protestos e se indignaram com o racismo presente na ação do aluno. A referida decisão demonstra a seriedade e o compromisso da universidade no combate ao racismo. O que é de suma importância não somente para comunidade mackenzista, mas para toda sociedade”, afirmou o grupo.