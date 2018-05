A atriz Ana Furtado, 44 anos, usou sua conta no Instagram, neste domingo (27), para realizar um importante desabafo sobre sua saúde. A apresentadora do É de Casa foi diagnosticada com um câncer na mama.

“Depois de um autoexame, seguido de mamografia, descobri um câncer de mama em estágio inicial. Foi um baque muito grande quando eu descobri a notícia.”

Na legenda que acompanha a gravação, Ana lembra que o autoexame não é suficiente para o diagnóstico da doença, mas é um auxílio e serve de alerta para perceber alterações na mama – que podem ser confirmadas com a mamografia. “ Caso ache algo estranho, procure um mastologista (médico especialista em mamas) como eu fiz. O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista mas pode ser o primeiro sinal de alerta. Se cuide!”

No vídeo publicado na rede social, Ana conta que o tratamento da doença já teve início e que, inclusive, uma cirurgia para a retirada do tumor foi realizada. “Já operei, já tirei meu tumor. Agora preciso fazer todo o processo de tratamento pós-cirúrgico, que inclui a quimio.”

Apesar do susto, Ana demonstra-se otimista em lutar contra o câncer. “Busquei de todas as minhas formas, toda minha coragem, toda minha fé, toda minha esperança para conquistar a minha cura (…) Quero dizer que estou com muita fé, muita esperança e tenho muita coragem pra seguir adiante. E quero me solidarizar nesse momento com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que estou passando. Aqui eu deixo todo meu amor, carinho e força para todos vocês.”

