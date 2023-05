Vestido marfim e brincos de Diana: o look de Kate Middleton na coroação

A princesa ainda chamou a atenção por combinar o visual com o da filha Charlotte, que usava uma joia de cabeça e produção no mesmo tom do vestido da mãe. O manto formal usado por Kate era também igual ao do marido, príncipe William.

A coroação

A coroação do rei Charles III aconteceu neste sábado, 6 de maio, e atraiu os olhares do mundo todo para a Abadia de Westminster, em Londres. A celebração aconteceu exatos 70 anos depois que a rainha Elizabeth II assumiu o trono.

William e Kate Middleton, o príncipe e a princesa de Gales, marcaram presença, assim como dois dos irmãos do rei, Anne, princesa real, e Edward, duque de Edimburgo. Já o príncipe Harry – após muita especulação – esteve presente, mas sem a presença da esposa, Meghan Markle, já que o evento coincide com o aniversário do filho do casal, o príncipe Archie.