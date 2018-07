Laura Chiavone é homenageada no Women to Watch

Laura Chiavone, colunista de CLAUDIA que dirige a agência de publicidade Tribal Worldwide em Nova York, é uma das homenageadas do Women to Watch Brasil, versão nacional da iniciativa criada pelo Advertising Age. Realizada por Meio & Mensagem desde 2013, vem destacando as mais importantes mulheres que atuam em agências, anunciantes, veículos e empresas do setor no país.

A celebração das mulheres da indústria da comunicação foi criada há mais de uma década para destacar as figuras femininas do mercado dos Estados Unidos. Nos últimos anos, a ideia foi exportada para China, Europa, Turquia e Argentina, entre outros. Nessa indústria, lideranças e cargos mais elevados ainda são ocupados majoritariamente por homens.

Além de Laura, outras seis mulheres serão homenageadas. Elas participarão de um encontro no próximo dia 27 de agosto, no Palácio Tangará, em São Paulo, para discutir os desafios profissionais e a questão feminina no mercado de trabalho.

Antes de se mudar para os Estados Unidos, Laura atuou como Vice-Presidente de Planejamento da DM9DDB e em posições de liderança em agências como AlmapBBDO e Y&R. Aos 28 anos, fundou a Limo Inc, agência de estudos culturais e estratégia de marcas. Atendeu em sua carreira clientes como Ambev, Banco Itau, J&J, Mondelez, Nike, Heineken, Sadia, Casas Bahia, Claro, Grupo Pão de Açúcar, Fiat Chrysler Automobiles, C&A, Pfizer, Mars, entre outros.

Cientista social formada pela USP, lançou em 2018 o Like a Boss, curso on-line de liderança para mulheres.