Jovem mata namorada e posta fotos do corpo

O jovem Brandon Andrew Clark, de 21 anos, matou a namorada, a influenciadora digital Bianca Devins, 17, e postou fotos do corpo ensanguentado nas redes sociais, segundo a polícia dos Estados Unidos. O crime aconteceu na última segunda-feira (15), em Utica, no estado de Nova York.

“Desculpem-me, seus f******. Vocês terão que encontrar outra pessoa para ‘urubuzar'”, dizia a legenda das imagens, que mostravam a influenciadora com o pescoço cortado dentro de um carro. Pelo texto, parece que ele suspeitava que seguidores estavam com “segundas intenções” com Bianca.

Avisada por usuários sobre as fotos da jovem morta, a polícia começou a investigação e as imagens, que ficaram disponíveis na internet por cerca de 24 horas, foram retiradas do ar.

Horas antes de ser assassinada, Bianca enviou uma mensagem para uma de suas amigas relatando que o namorado estava “muito bravo”. De acordo com a polícia norte-americana, depois do crime, Brandon tentou suicídio, mas acabou preso e foi levado para o hospital, onde passou pou uma cirurgia.