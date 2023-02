Jornalista Glória Maria morre aos 73 anos

A jornalista Glória Maria faleceu nesta quinta-feira (2), aos 73 anos. Em nota divulgada pela TV Globo, foi informado que ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2019, e sofreu uma metástase no cérebro.

Apesar do sucesso na cirurgia de retirada, em meados de 2022, Glória começou a combater novas metástases cerebrais, mas o tratamento deixou de fazer efeito. Ela morreu nesta manhã, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Carreira

Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro, filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta. Desde cedo, se destacou nos estudos em colégios públicos, onde aprendeu inglês, francês e latim. Sua estreia como repórter foi em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin. No Jornal Nacional, foi a primeira repórter a aparecer ao vivo em uma transmissão com cores, em 1977.

Ao longo de sua carreira, mostrou mais de 100 países em suas reportagens e noticiou momentos históricos, como a posse de Jimmy Carter, nos EUA. Integrou a equipe do Fantástico, e apresentou o programa semanal de 1998 a 2007. Em 2007, foi a primeira jornalista a realizar uma transmissão em HD na televisão brasileira, em uma reportagem do Fantástico sobre a festa do pequi no Alto Xingu.