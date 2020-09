“O politicamente correto é um porre”, diz Glória Maria

“Eu acho tudo isso um saco. Hoje tudo é racismo, preconceito e assédio”. Essa declaração polêmica da jornalista da Rede Globo, Glória Maria, levou o seu nome aos assuntos mais comentados do Twitter, desde a noite desta segunda-feira.

A fala criticando o que chama de “politicamente correto” foi dada na sexta-feira em live com a também jornalista Joyce Pascowitch e tem sido duramente criticada por internautas e defendida por outros.

Durante a live, Glória Maria disse que essa cultura do politicamente correto é resultado da amargura das pessoas:

“A equipe com que trabalho me chama de ‘neguinha’, de uma forma amorosa e carinhosa. Estou há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada, mas nunca me senti assediada moralmente. O assédio é algo que te fere, é grosseiro, desmoraliza. Existe uma cultura hoje que nada pode. Tem que ter uma diferenciação, não dá para generalizar tudo. O politicamente correto é um porre. Acredito que o politicamente correto é o caráter, a honestidade. Esse mundo que a gente está vem muito da amargura das pessoas, não aceito”, disse.

Acho muito triste uma mulher negra desmerecer a luta da mulher negra. E muito mais triste saber que esta mulher é a Glória Maria. Não é que hoje tudo é racismo: VIVEMOS EM UMA SOCIEDADE RACISTA E AGORA A GENTE GRITA ISSO. Que lindo que ela nunca sofreu racismo, mas eu sim e dói. pic.twitter.com/DDzw0cIHhQ — Jacque Saraiva (Em 🏡ツ) (@jacquesaraiva) September 28, 2020

Não me surpreendo com as declarações de Glória Maria pq é um discurso m comum de negros que conseguiram acessar certos espaços. Infelizmente o racismo é estratégico, é assim que ele funciona. Isso mostra quanto caminho ainda temos pela frente. — Ashley Malia (@ashleymlia) September 29, 2020

Uma galera meio decepcionada com a fala da Glória Maria sobre racismo. Eu tenho por hábito não esperar muito de negros famosos. Muitos só conseguiram chegar onde chegaram porque fizeram vista grossa para o racismo. Preto que fala demais de racismo o sistema lima. — Afroestima (@maurobaracho1) September 29, 2020 Continua após a publicidade

Glória Maria desabafa:

“Hoje tudo é racismo, preconceito e assédio. Um saco” infelizmente Glória, tudo SEMPRE foi racismo, preconceito e assédio.

o Brasil foi construído assim.

na base do estupro e do trabalho escravo. o que acontece agora é que ninguém aceita mais isso calado. — Iuri K. (@cinefilo_K) September 29, 2020

o maior problema do discurso da Glória Maria é que pessoas brancas vão usar pra legitimar e camuflar seu racismo mas a ideia de cancelar a mulher é totalmente inconcebível. independente da posição dela, é nítido e explícito todo racismo que ela enfrentou pra chegar onde chegou — exausto e vcs (@blckklucas) September 29, 2020

Gente, parem de criticar a Gloria Maria, alem de ser opinião é tambem o local de fala dela, nos brancos temos que calar a boca pois esse nao é o nosso local de fala. pic.twitter.com/4SxuMKF047 — Leticia (@Leticiahsilv) September 29, 2020